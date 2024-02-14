Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зауваживши, що Мюнхенська безпекова конференція вже давно перетворилася у форум, який закладає тренди у глобальній безпеці на рік або навіть на роки.

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Роль цієї конференції досі залишається важливою. Але останнім часом вона все більш зсувається в бік проведення двосторонніх закритих заходів. Цей майданчик допомагає усім делегаціям зустрітися та обговорити нагальні питання.

Чого очікувати від цьогорічної Мюнхенської конференції

Як наголосив Пристайко, у 2007 році Владімір Путін зробив нахабну промову, де критикував так званий "однополярний світ". Вже зараз більшість оглядачів вважають, що потрібно було серйозно сприйняти його слова – і готуватися до російської агресії.

Якби ми серйозніше ставилися до цього, то зараз не перебували б у такій ситуації. Адже почали б готуватися до цієї війни багато-багато років тому. Зараз ми бачимо, що Путін, судячи з нещодавнього його інтерв'ю, не відмовляється від своїх планів,

– сказав Пристайко.

Міжнародним партнерам потрібно усвідомити, що ми поступово входимо у затяжну війну. І зараз важливо знайти відповідь на питання – як Україні вижити у таких умовах. Найімовірніше, про це й буде розмова на Мюнхенській безпековій конференції.

Безперечно, Україна просуватиме свій порядок денний на форуму. Зараз надзвичайно важливо домовитися про подальше постачання зброї.

Ми входимо у довгу та затяжну війну. Яким чином будемо виживати у цій війні? Про це буде розмова. На одній з Мюнхенських конференцій Україну фактично визнали кандидатом на членство в НАТО. У них це називається "країна-аспірант". Це ті кроки, які потрібні Україні. Я впевнений, що цього разу нам вийде просунути наш порядок денний на різних напрямках. Але зараз нас найбільше цікавить фізичне виживання та насамперед отримання зброї,

– підкреслив Пристайко.

Мюнхенська безпекова конференція: коротко