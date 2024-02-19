Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что сейчас россияне пытаются наступать на разных направлениях.

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Бои продолжаются и на Лиманском, и на Купянском направлениях. Есть попытки продвинуться в сторону Часового Яра на Бахмутском направлении. Также активные боевые действия продолжаются и у Новомихайловки. Есть сообщения об атаках в Запорожской области. Также существует риск наступательных действий в направлении Угледара.

Сколько это продлится

Как отметил Коваленко, недавно украинские военные отошли от Авдеевки Донецкой области. Оккупанты банально смогли туда продвинуться из-за того, что нашим защитникам не хватает боеприпасов.

Это стало возможным не из-за каких-то гениальных тактических решений или из-за сверхсовременного оружия. Нет. Это стало возможным из-за отсутствия пропорционального разделения боекомплекта по линии соприкосновения. Нам не хватает боеприпасов. Одна из причин ухода из Авдеевки – нам критически не хватало боеприпасов для эффективной контрбатарейной борьбы и прикрытия подразделений на позициях,

– сказал Коваленко.

Не стоит забывать и о российской авиации, которая постоянно запускает корректируемые авиационные бомбы с временно оккупированных территорий. Именно это оружие фактически разрушило укрепрайоны в Авдеевке. Это все накладывается на проблемы с эффективным распределением украинских средств ПВО вдоль линии фронта.

Такие наступательные действия еще могут продолжаться некоторое время. Ситуация или изменится после того, как Украине продолжат поставлять боеприпасы; или сами оккупанты истощатся после такого интенсивного движения,

– подчеркнул Коваленко.

Ситуация на фронте: кратко