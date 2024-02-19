Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что сейчас россияне пытаются наступать на разных направлениях.
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Бои продолжаются и на Лиманском, и на Купянском направлениях. Есть попытки продвинуться в сторону Часового Яра на Бахмутском направлении. Также активные боевые действия продолжаются и у Новомихайловки. Есть сообщения об атаках в Запорожской области. Также существует риск наступательных действий в направлении Угледара.
Сколько это продлится
Как отметил Коваленко, недавно украинские военные отошли от Авдеевки Донецкой области. Оккупанты банально смогли туда продвинуться из-за того, что нашим защитникам не хватает боеприпасов.
Это стало возможным не из-за каких-то гениальных тактических решений или из-за сверхсовременного оружия. Нет. Это стало возможным из-за отсутствия пропорционального разделения боекомплекта по линии соприкосновения. Нам не хватает боеприпасов. Одна из причин ухода из Авдеевки – нам критически не хватало боеприпасов для эффективной контрбатарейной борьбы и прикрытия подразделений на позициях,
– сказал Коваленко.
Не стоит забывать и о российской авиации, которая постоянно запускает корректируемые авиационные бомбы с временно оккупированных территорий. Именно это оружие фактически разрушило укрепрайоны в Авдеевке. Это все накладывается на проблемы с эффективным распределением украинских средств ПВО вдоль линии фронта.
Такие наступательные действия еще могут продолжаться некоторое время. Ситуация или изменится после того, как Украине продолжат поставлять боеприпасы; или сами оккупанты истощатся после такого интенсивного движения,
– подчеркнул Коваленко.
Ситуация на фронте: кратко
- По данным Генштаба, в течение 18 февраля на фронте произошло 80 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 3 ракетных и 43 авиационных удара. Кроме того, зафиксировали 102 обстрела из РСЗО.
- С начала полномасштабной войны российские оккупанты потеряли более 403 тысяч человек личного состава. Кроме того, украинские военные уничтожили 6498 вражеских танков, 12232 боевых бронированных машин, 9733 артиллерийских систем, 986 РСЗО, 674 средства ПВО и т.п.
- За последние трое суток Силы обороны Украины сбили 6 вражеских самолетов. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как удалось достичь такого результата.