Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що зараз росіяни намагаються наступати на різних напрямках.

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Бої тривають і на Лиманському, і на Куп'янському напрямках. Є спроби просунутися в бік Часового Яру на Бахмутському напрямку. Також активні бойові дії тривають і біля Новомихайлівки. Є повідомлення про атаки у Запорізькій області. Також існує ризик наступальних дій в напрямку Вугледара.

Скільки це триватиме

Як наголосив Коваленко, нещодавно українські військові відійшли від Авдіївки Донецької області. Окупанти банально змогли туди просунутися через те, що нашим захисникам не вистачає боєприпасів.

Це стало можливим не через якісь геніальні тактичні рішення чи через надсучасну зброю. Ні. Це стало можливим через відсутнє пропорційне розділення боєкомплекту по лінії зіткнення. Нам не вистачає боєприпасів. Одна з причин відходу з Авдіївки – нам критично не вистачало боєприпасів для ефективної контрбатарейної боротьби та прикриття підрозділів на позиціях,

– сказав Коваленко.

Не варто забувати і про російську авіацію, яка постійно запускає керовані авіаційні бомби з тимчасово окупованих територій. Саме ця зброя фактично зруйнувала укріпрайони в Авдіївці. Це все накладається на проблеми з ефективним розподіленням українських засобів ППО вздовж лінії фронту.

Такі наступальні дії ще можуть тривати певний час. Ситуація або зміниться після того, як Україні продовжать постачати боєприпаси; або самі окупанти виснажаться після такого інтенсивного руху,

– підкреслив Коваленко.

Ситуація на фронті: коротко