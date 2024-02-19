Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що Повітряні сили ЗСУ роблять все можливе, аби зменшити кількість російської авіації. Це суттєво допоможе українським військовим на лінії фронту.

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Ці літаки запускали КАБи

Як наголосив Ігнат, Україна має продемонструвати західним партнерам, що спроможна завдавати критичні ураження російській авіації.

Важливо, що це саме ті літаки, які постійно атакують лінію фронту КАБ – керованими авіаційними бомбами. Тривалий час окупанти використовували їх на Херсонському напрямку. Також вони продовжують це робити в Авдіївці, Мар'їнці тощо. Росіяни буквально знищили ці міста завдяки керованим авіабомбам.

Сьогодні ворог щодня використовує КАБи. До сотні одиниць на добу. 500 кілограмів – це дуже серйозна зброя, яка робить величезні вирви та величезні руйнування. Дістати ці літаки дуже складно, бо від місця попадання до місця пуску буває 70 і більше кілометрів. Тому потрібні далекобійні системи, які зможуть діставати російську авіацію,

– сказав Ігнат.

Крім наземних систем, потрібні винищувачі з далекобійними ракетами. Вони зможуть відганяти російську авіацію якнайдалі від лінії фронту. Для цього важливо, аби Сполучені Штати нарешті ухвалили подальшу військову допомогу для України.

Росіяни вже не такі сміливі

Зараз Україна намагається наявними обмеженими інструментами робити все можливе, аби захищати наше небо. І є позитивні результати. До прикладу, окупанти вже не діють настільки сміливо після знищення ворожого розвідувального літака А-50.

Він практично не заходить в регіон Азовського моря, а літає по береговій лінії Ростовської області. Це обмежує можливості окупантів щодо сканування української території.

Зараз маємо збиття цих літаків. Був Одеський напрямок, Херсонський, була Брянська історія. Російські льотчики вже не наважуються сильно наближатися. Потім воно може поновитися, але все ж вони не такі вже сміливі; не так близько підлітають. Це зменшує дальність застосування засобів ураження,

– підкреслив Ігнат.

Знищені російські літаки: коротко