Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 403 720 особового складу. Варто зауважити, що втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії сягають:
- особового складу – близько 403 720 (+1290) осіб,
- танків – 6 498 (+11),
- бойових броньованих машин – 12 232 (+34),
- артилерійських систем – 9 733 (+24),
- РСЗВ – 986 (+2),
- засоби ППО – 674 (+0),
- літаків – 336 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 460 (+11),
- крилаті ракети – 1 898 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31).
- спеціальна техніка – 1 545 (+5).
Втрати ворога на 19 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники також завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.
ЗСУ "приземлили" ще один ворожий літак
Українські захисники 18 лютого близько о 06:00 збили ворожий літак – винищувач-бомбардувальник Су-34. "Приземлити" російський борт вдалося військовим протиповітряної оборони на Сході країни.
Бадьорого ранку, Україно! У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні (18 лютого – 24 Канал), близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!
– повідомив Олещук про втрати ворога.
Днем раніше, 17 лютого, українські захисники знищили відразу 3 російські літаки. Мовиться про 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також про винищувач Су-35.
Ворожі борти також приземлили на Сході, коли окупанти намагалися завдати авіаударів по позиціях українських військових.