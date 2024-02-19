Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 403 720 особового складу. Варто зауважити, що втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії сягають:

особового складу – близько 403 720 (+1290) осіб,

танків – 6 498 (+11),

бойових броньованих машин – 12 232 (+34),

артилерійських систем – 9 733 (+24),

РСЗВ – 986 (+2),

засоби ППО – 674 (+0),

літаків – 336 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 460 (+11),

крилаті ракети – 1 898 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31).

спеціальна техніка – 1 545 (+5).



Втрати ворога на 19 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники також завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

ЗСУ "приземлили" ще один ворожий літак

Українські захисники 18 лютого близько о 06:00 збили ворожий літак – винищувач-бомбардувальник Су-34. "Приземлити" російський борт вдалося військовим протиповітряної оборони на Сході країни.

Бадьорого ранку, Україно! У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні (18 лютого – 24 Канал), близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!

– повідомив Олещук про втрати ворога.

Днем раніше, 17 лютого, українські захисники знищили відразу 3 російські літаки. Мовиться про 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також про винищувач Су-35.

Ворожі борти також приземлили на Сході, коли окупанти намагалися завдати авіаударів по позиціях українських військових.