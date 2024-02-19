С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 403 720 личного состава. Стоит отметить, что потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года потери российской армии достигают:

личного состава – около 403 720 (+1290) человек,

танков – 6 498 (+11),

боевых бронированных машин – 12 232 (+34),

артиллерийских систем – 9 733 (+24),

РСЗО – 986 (+2),

средств ПВО – 674 (+0),

самолетов – 336 (+1),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11),

крылатых ракет – 1 898 (+0),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 767 (+31),

специальной техники – 1 545 (+5).



Потери врага на 19 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники также нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

ВСУ "приземлили" еще один вражеский самолет

Украинские защитники 18 февраля около 06:00 сбили вражеский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34. "Приземлить" российский борт удалось военным противовоздушной обороны на Востоке страны.

Бодрого утра, Украина! У московитов опять "потерь нет". Сегодня (18 февраля – 24 Канал), около 6:00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!

– сообщил Олещук о потерях врага.

Днем ранее, 17 февраля, украинские защитники уничтожили сразу 3 российских самолета. Речь идет о 2 истребителях-бомбардировщиках Су-34, а также об истребителе Су-35.

Вражеские борта также приземлили на Востоке, когда оккупанты пытались нанести авиаудары по позициям украинских военных.