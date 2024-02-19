Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки ворога в районі Мар'їнки: дивіться на карті
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Сили оборони завдають противнику втрат
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.
Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни сягають 403 720 окупантів. Протягом останньої доби склад окупаційної армії зменшився на 1290 загарбників.