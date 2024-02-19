За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими защитниками отражено 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили атаки врага в районе Марьинки: смотрите на карте

Новопавловское направление. На этом участке наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

Запорожское направление. В Генштабе сообщили, что на этом участке фронта враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботино Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте

Силы обороны наносят противнику потери