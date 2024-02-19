За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Силы обороны наносят противнику потери
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктах управления и 2 складах боеприпасов противника.
Общие потери врага с начала полномасштабной войны достигают 403 720 оккупантов. За последние сутки состав оккупационной армии уменьшился на 1290 захватчиков.