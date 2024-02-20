Вторник, 20 февраля, это уже 727 сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит карта боевых действий.

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Сводка с направлений

Волынское и Полесское направления. ОСГВ "Север" сообщает, что ситуация на Севере остается стабильной, без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг удерживает военное присутствие в Белгородской области, активизировал диверсионную деятельность и укрепляет минно-взрывные заграждения. Также в ISW утверждают, что Росгвардия перебросила дополнительные подразделения в Белгородскую область

Купянское направление. Как отмечает ОСГВ "Хортица", отбито четыре попытки наступления возле Синьковки, враг нанес авиаудары по населенным пунктам в этом районе.

Лиманское направление. Противник атаковал с поддержкой авиации, но наши подразделения выстояли в районах Тернов и Белогоровки.

Бахмутское направление. Отражено 14 атак оккупантов, вражеского авиационного удара потерпел город Нью-Йорк. В ВСУ отмечали, что россияне ведут фронтальное наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта. В то же время российские пропагандисты писали о продвижении на один километр возле Ивановского.

Россияне пытаются продвигаться в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. Украинская армия отошла в этом районе на другую линию обороны. ОСГВ "Таврия" констатирует, что наши защитники отбили 9 атак. Вместе с тем в Институте изучения войны пишут, что после захвата врагом Авдеевки темп наступательных операций россиян замедлился.

Как выглядит линия фронта возле Авдеевки: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Силы обороны сдерживают врага, отбив 21 атаку неподалеку Георгиевки и других населенных пунктов.

Новопавловское направление. Противник совершил еще одну неудачную попытку наступления в районе Старомайорского.

Запорожское направление. Отражено 11 атак захватчиков, в частности, возле Малиновки и Работино.

Херсонское направление. Отвечает за этот участок фронта ОСГВ "Одесса". Защитники удерживают позиции, отбили за сутки 5 штурмов оккупантов.

Вражеские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области: смотрите на карте от DeepState

Потери российских оккупантов

Как пишут в Генштабе утром 20 февраля, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Также ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.