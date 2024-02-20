Вторник, 20 февраля, это уже 727 сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит карта боевых действий.

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Сводка с направлений

Россияне пытаются продвигаться в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Как выглядит линия фронта возле Авдеевки: смотрите на карте от DeepState

Вражеские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области: смотрите на карте от DeepState

Потери российских оккупантов

Как пишут в Генштабе утром 20 февраля, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Также ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 ЗРК противника.
  • Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, которые атаковали города нашего государства.
  • Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 4 складах боеприпасов и 5 артиллерийских средствах противника.
  • За прошедшие сутки наша армия ликвидировала еще 1 230 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял 404 950 солдат.
  • Кроме того, 19 февраля сообщали, что украинские силы сбили еще два российских истребителя. Собственно, самолеты Су-34 и Су-35 на Востоке Украины.