По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы
Актуальные потери врага
- Личного состава – около 404 950 (+1230),
- танков – 6503 (+5),
- боевых бронированных машин – 12268 (+36),
- артиллерийских систем – 9773 (+40),
- РСЗО – 988 (+2),
- средств ПВО – (+1),
- самолетов – 337 (+2),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
- крылатых ракет – 1902 (+3),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12805 (+38),
- специальной техники – 1551 (+6).
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Потери России на утро 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ