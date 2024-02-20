По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы

Актуальные потери врага

  • Личного состава – около 404 950 (+1230),
  • танков – 6503 (+5),
  • боевых бронированных машин – 12268 (+36),
  • артиллерийских систем – 9773 (+40),
  • РСЗО – 988 (+2),
  • средств ПВО – (+1),
  • самолетов – 337 (+2),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
  • крылатых ракет – 1902 (+3),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12805 (+38),
  • специальной техники – 1551 (+6).

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Втрати ворога на 20 лютого Потери России на утро 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ