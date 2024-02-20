По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы

Актуальные потери врага

Личного состава – около 404 950 (+1230),

танков – 6503 (+5),

боевых бронированных машин – 12268 (+36),

артиллерийских систем – 9773 (+40),

РСЗО – 988 (+2),

средств ПВО – (+1),

самолетов – 337 (+2),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),

крылатых ракет – 1902 (+3),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12805 (+38),

специальной техники – 1551 (+6).

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Потери России на утро 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Только за трое суток украинские военные сбили 6 вражеских истребителей. В частности, 4 бомбардировщика Су-34 и 2 Су-35