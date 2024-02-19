Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Что произошло с пилотом Су-34
Олещук добавил, что система Cospas-Sarsat (международная спутниковая поисково-спасательная система – 24 Канал) подсказывает, где искать экипаж второго сбитого самолета.
Командующий добавил снимок с экрана к своему сообщению с карты с пометкой, что Су-34 упал на временно оккупированной территории недалеко от Мариуполя.
Таким образом, можно сделать вывод, что пилот сбитого российского истребителя Су-35, вероятно, погиб, а судьбу экипажа Су-34 выясняют.
Потери россиян: последние новости
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