Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в боях за Авдеевку превышают украинские в несколько раз. По его словам, такое соотношение за смерть одного украинца – смерть семи россиян.
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Бойцы 47 бригады рассказали о потерях врага в Авдеевке
Сообщается, что 47 отдельная механизированная бригада продолжает держать определенные рубежи на Авдеевском направлении.
За весь период воины 47 ОМБр отбили три фазы наступления российских оккупантов, не давая врагу продвинуться в районе Степного и Очеретино.
Потери врага в зоне ответственности нашей бригады составили: более 7 000 личного состава, более 100 единиц техники, среди которых два танка Т90, а также 25 беспилотников типов ZALA, Ланцет, SuperCam,
– говорится в сообщении бригады.
Кроме того, артиллеристы 47 ОМБр поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 пушек и 18 грузовых автомобилей.
Светлая и вечная память нашим собратьям, которые отдали свою жизнь в боях за Авдеевку. Отомстим,
– добавили бойцы.
В частности, они отметили, что битва против российских захватчиков продолжается, а враг продолжаешь наступать.
Потери врага в Авдеевке / Инфографика 47 ОМБр
Что еще известно о потерях оккупантов на Авдеевском направлении: кратко
- По данным OSINT-аналитиков, враг понес огромные потери, пытаясь взять Авдеевку под контроль. В общем, на фото или видео попали 666 уничтоженных российских единиц техники. В частности, Россия потеряла 224 танка. Это более 7 танковых батальонов (если брать по 31), в районе 3 танковых полков. ВСУ сожгли за несколько месяцев под Авдеевкой российскую танковую дивизию.
- В то же время в ВСУ отметили, что всего за 4 месяца россияне потеряли на этом участке фронта почти 50 тысяч военных. Также враг потерял 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронемашин и 5 самолетов.
- Ранее в Центре национального сопротивления отметили, что российские войска несут рекордные потери в боях возле Авдеевки. Именно на Авдеевском направлении в течение последней недели ликвидировано около пяти тысяч среди личного состава. Они фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне.