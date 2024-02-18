Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в боях за Авдеевку превышают украинские в несколько раз. По его словам, такое соотношение за смерть одного украинца – смерть семи россиян.

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Бойцы 47 бригады рассказали о потерях врага в Авдеевке

Сообщается, что 47 отдельная механизированная бригада продолжает держать определенные рубежи на Авдеевском направлении.

За весь период воины 47 ОМБр отбили три фазы наступления российских оккупантов, не давая врагу продвинуться в районе Степного и Очеретино.

Потери врага в зоне ответственности нашей бригады составили: более 7 000 личного состава, более 100 единиц техники, среди которых два танка Т90, а также 25 беспилотников типов ZALA, Ланцет, SuperCam,

– говорится в сообщении бригады.

Кроме того, артиллеристы 47 ОМБр поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 пушек и 18 грузовых автомобилей.

Светлая и вечная память нашим собратьям, которые отдали свою жизнь в боях за Авдеевку. Отомстим,

– добавили бойцы.

В частности, они отметили, что битва против российских захватчиков продолжается, а враг продолжаешь наступать.

Потери врага в Авдеевке / Инфографика 47 ОМБр

Что еще известно о потерях оккупантов на Авдеевском направлении: кратко