Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины. Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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Президент очертил потери
Украинский лидер отметил, что потери российской армии в боях за Авдеевку превышают украинские в несколько раз.
Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры – один к семи,
– рассказал украинский президент.
По его словам, такое соотношение за смерть одного украинца – смерть семи россиян. Он отметил, что не может это сравнивать, поскольку даже потеря одного человека это трагедия для всей нашей страны.
Зеленский также обратился ко всем присутствующим и заметил, что они должны понимать, что происходило в этом маленьком городке.
ЦНС обнародовал детали потерь россиян в Авдеевке: основное
- В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован. Такое состояние среди оккупантов растет все больше.
- На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
- По представленной информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются едва ли не самыми большими с момента начала полномасштабной войны России на территорию Украины.
- Потери врага именно на Авдеевском направлении в течение последней недели составляют около пяти тысяч среди личного состава. Они фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне.
- Сообщается также, что россияне потеряли сотни единиц техники. Кроме того, фактически потеряли боевую способность 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России.
- Командир подразделения Terra, 3-й ОШБр Николай Волохов "Абдула" также подтвердил эту информацию. По его словам, украинские бойцы смогли нанести врагу серьезные потери.