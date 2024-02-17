Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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Президент окреслив втрати

Український лідер наголосив, що втрати російської армії у боях за Авдіївку перевищують українські у декілька разів.

Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри – один до семи,

– розповів український президент.

За його словами, таке співвідношення за смерть одного українця – смерть семи росіян. Він зазначив, що не може це порівнювати, оскільки навіть втрата однієї людини це трагедія для усієї нашої країни.

Зеленський також звернувся до усіх присутніх та зауважив, що вони повинну розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку.

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