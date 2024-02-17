Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
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Президент окреслив втрати
Український лідер наголосив, що втрати російської армії у боях за Авдіївку перевищують українські у декілька разів.
Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри – один до семи,
– розповів український президент.
За його словами, таке співвідношення за смерть одного українця – смерть семи росіян. Він зазначив, що не може це порівнювати, оскільки навіть втрата однієї людини це трагедія для усієї нашої країни.
Зеленський також звернувся до усіх присутніх та зауважив, що вони повинну розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку.
ЦНС оприлюднив деталі втрат росіян в Авдіївці: основне
- У Центрі національного спротиву зазначають, що російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку. Мовиться, що особовий склад ворога деморалізований. Такий стан серед окупантів зростає дедалі більше.
- На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування.
- За поданою інформацією, серед представників російсько-окупаційних військ втрати особового складу є чи не найбільшими з моменту початку повномасштабної війни Росії на територію України.
- Втрати ворога саме на Авдіївському напрямку протягом останнього тижня складають близько п'яти тисяч серед особового складу. Вони фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні.
- Повідомляється також, що росіяни втратили сотні одиниць техніки. Крім того, фактично втратили бойову спроможність 74-та та 114-та окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії.
- Командир підрозділу Terra 3 ОШБр Микола Волохов "Абдула" також підтвердив цю інформацію. За його словами, українські бійці змогли завдати ворогу серйозних втрат.