Оккупанты всячески пытаются предотвратить полный вывод ВСУ из Авдеевки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

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Захватчики препятствуют украинским воинам

Как отмечает ISW, украинские войска перебрасывают подкрепление на новые подготовленные оборонительные позиции южнее Авдеевки. Это необходимо для стабилизации ситуации и дальнейшего ослабления российских войск. В частности, такие действия позволят подразделениям восстановиться.

В то же время Институт изучения войны приводит слова украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщил, что российские войска "полны решимости" не допустить организованного выхода украинских сил из Авдеевки.

Как говорится в отчете, из-за этого украинским Силам обороны, возможно, придется проводить контратаки в районе, где российские войска пытаются замкнуть окружение, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки.

Такие попытки оккупантов усложнить или предотвратить вывод украинских войск могут стать все более изнурительными.

Сообщается, что дальнейшие действия россиян в Авдеевке, направлены на осложнение отхода украинских войск, и вероятные контратаки Сил обороны приведут к еще большим потерям среди оккупантов.

В частности, ISW отмечает, что российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться на запад от Авдеевки к подготовленным позициям, на которые отходят украинские войска, однако понесут значительные потери, если решат атаковать эти позиции через открытые поля.

Врагу будет сложно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки