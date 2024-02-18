Потери россиян во время штурмов Авдеевки достигли колоссальных цифр. Говорится в о личном составе, и о технике.

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Сколько россияне потеряли техники

Российская армия активизировала свои усилия на этом направлении примерно в октябре. Все цифры ссылаются на технику, которая попала на фото или кадры с видео. То есть подсчитать потери россиян можно только примерно.

В общем, на фото или видео попали 666 уничтоженных российских единиц техники.

Россияне заплатили за Авдеевку большую цену. За эти месяцы мы привыкли к ежедневным видео с российскими атаками, которые сжигались, как не Стугной, так минами или дронами. Потери ВСУ по технике минимальные, если учитывать активность боев,

– отметили аналитики.

Россия потеряла 224 танка. Это более 7 танковых батальонов (если брать по 31), в районе 3 танковых полков. ВСУ сожгли за несколько месяцев под Авдеевкой российскую танковую дивизию.

Под Авдеевкой уничтожили различные модификации, но в целом очень много новой техники:

T-90 (7)

T-80 (77)

T-72 (82)

T-64 (12)

T-62 (5)

еще по 41-му танку не удалось определить тип

Эти танки сопровождали перевозки пехоты. Также Россия потеряла 359 бронированных машин, из них 121 МТЛБ. Именно БТРов 60+, 165 БМП-1/2/3. Основной "БТР" россиян в этой битве был МТЛБ.

Стоит заметить, что совсем не все потери можно было заснять, поэтому можно говорить о том, что реальные потери россиян еще больше.

На сколько еще таких "авдеевок" хватит российской армии?

– риторически спрашивают аналитики.

Потери личного состава под Авдеевкой для россиян также были колоссальными, однако их подсчитать еще труднее.

В ВСУ раскрыли потери врага под Авдеевкой

В ВСУ поделились информацией относительно Авдеевской оборонительной операции. Всего за 4 месяца россияне потеряли на этом участке фронта почти 50 тысяч военных.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что активные боевые действия за Авдеевку начались еще 10 октября 2023 года. Более 4 месяцев украинские защитники мужественно обороняли город.

За все время общие потери российских войск на Авдеевском направлении составили: