Об этом в эфире в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Однако, по словам капитана, россияне не прекращают штурмовать позиции наших защитников после выхода из Авдеевки, передает 24 Канал.

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Как наши защитники закрепились на новых позициях

Лиховой отметил, что наши войска сейчас дополнительно оборудуют и фортифицируют следующие рубежи обороны. По словам капитана, Вооруженные Силы и другие составляющие Сил обороны готовы к возможным другим следующим наступательным действиям противника.

Они (наступательные действия России – 24 Канал), к сожалению, уже происходят. Например, за минувшие сутки было отражено 14 атак российских оккупантов возле села Ласточкино, которое к западу от Авдеевки. И эта цифра показывает, что враг активно пытается развить наступление,

– пояснил спикер.

В то же время он отметил, что на новых позициях закрепились наши значительные силы, и они принимают все, что только можно, чтобы наступление врага не смогли развить.

Изменилась ли интенсивность атак после выхода из Авдеевки

Лиховий подчеркнул, что если сравнивать абсолютные цифры, то до выхода из Авдеевки, который состоялся в соответствии с планом, как один из вариантов развития событий, то штурмовых попыток россиян на Авдеевском направлении было порядка 20 – 30 с "копейками".

"За минувшие сутки было 14. Это тоже высокая цифра по сравнению с другими участками фронта, но это все же относительно немного тише, чем было до этого", – сказал капитан.

Однако спикер обратил внимание, что сейчас на фронте есть и другие горячие направления, в частности, Марьинский, где только за минувшие сутки было отражено 23 штурмовые действия россиян. Также враг был активен и на Запорожском направлении, где 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск, в частности, на Работинском выступе.

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