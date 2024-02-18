Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в в эфире телемарафона констатировал, что это направление остается одним из самых горячих в целом. Также он отметил, что там происходит очень много боевых столкновений и штурмов.

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Попытки оккупантов

По словам Лиховия, россияне пытаются достичь каких-то успехов на Марьинском направлении, однако успеха не имеет. Кроме этого, вражеская армия хочет продвигаться в на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении есть попытки наступать на село Ласточкино,

– отметил он.

Спикер рассказал, что за сутки там отбили 14 атак.

ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за нехватки снарядов