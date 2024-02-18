Втрати росіян під час штурмів Авдіївки сягнули колосальних цифр. Мовиться в про особовий склад, і про техніку.

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Скільки росіяни втратили техніки

Російська армія активізувала свої зусилля на цьому напрямку приблизно у жовтні. Всі цифри посилаються на техніку, яка потрапила на фото чи кадри з відео. Тобто підрахувати втрати росіян можна тільки приблизно.

Загалом, на фото чи відео потрапили 666 знищених російських одиниць техніки.

Росіяни заплатили за Авдіївку велику ціну. За ці місяці ми звикли до щоденних відео з російськими атаками, які спалювались, як не Стугною, так мінами чи дронами. Втрати ЗСУ по техніці мінімальні, якщо зважати на активність боїв,

– зауважили аналітики.

Росія втратила 224 танки. Це понад 7 танкових батальйонів (якщо брати по 31), в районі 3 танкових полків. ЗСУ спалили за декілька місяців під Авдіївкою російську танкову дивізію.

Під Авдіївкою знищили різні модифікації, але загалом дуже багато нової техніки:

T-90 (7)

T-80 (77)

T-72 (82)

T-64 (12)

T-62 (5)

ще по 41-му танку не вдалось визначити тип

Ці танки супроводжували перевезення піхоти. Також Росія втратила 359 броньованих машин, з них 121 МТЛБ. Саме БТРів 60+, 165 БМП-1/2/3. Основний "БТР" росіян у цій битві був МТЛБ.

Варто зауважити, що зовсім не всі втрати можна було зафільмувати, тому можна говорити про те, що реальні втрати росіян ще більші.

На скільки ще таких "авдіївок" вистачить російської армії?

– риторично запитують аналітики.

Втрати особового складу під Авдіївкою для росіян також були колосальними, однак їх підрахувати ще важче.

У ЗСУ розкрили втрати ворога під Авдіївкою

У ЗСУ поділилися інформацією щодо Авдіївської оборонної операції. Всього за 4 місяці росіяни втратили на цій ділянці фронту майже 50 тисяч військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що активні бойові дії за Авдіївку розпочалися ще 10 жовтня 2023 року. Понад 4 місяці українські захисники мужньо обороняли місто.

За весь час загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку склали: