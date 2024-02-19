Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицем у воду" в Азовському морі. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Що сталося із пілотом Су-34

Олещук додав, що система Cospas-Sarsat (міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система, – 24 Канал) підказує, де шукати екіпаж другого збитого літака.

Командувач приклав знімок з екрана до свого повідомлення із карти з позначкою, що Су-34 впав на тимчасово окупованій території неподалік Маріуполя.

Таким чином, можна дійти висновку, що пілот збитого російського винищувача Су-35, імовірно, загинув, а долю екіпажу Су-34 з'ясовують.

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