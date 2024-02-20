Станом на ранок 20 лютого Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 404 950 солдатів. Про це пише 24 Канал.
До речі ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи
Актуальні втрати ворога
- Особового складу – близько 404 950 (+1230),
- танків – 6503 (+5),
- бойових броньованих машин – 12268 (+36),
- артилерійських систем – 9773 (+40),
- РСЗВ – 988 (+2),
- засобів ППО – (+1),
- літаків – 337 (+2),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
- крилатих ракет – 1902 (+3),
- кораблів /катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38),
- спеціальної техніки – 1551 (+6).
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Втрати Росії на ранок 20 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ