Станом на ранок 20 лютого Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 404 950 солдатів. Про це пише 24 Канал.

До речі ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи

Актуальні втрати ворога

Особового складу – близько 404 950 (+1230),

танків – 6503 (+5),

бойових броньованих машин – 12268 (+36),

артилерійських систем – 9773 (+40),

РСЗВ – 988 (+2),

засобів ППО – (+1),

літаків – 337 (+2),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),

крилатих ракет – 1902 (+3),

кораблів /катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38),

спеціальної техніки – 1551 (+6).

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Втрати Росії на ранок 20 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Лише за три доби українські військові збили 6 ворожих винищувачів. Зокрема, 4 бомбардувальники Су-34 і 2 Су-35.