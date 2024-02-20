Станом на ранок 20 лютого Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 404 950 солдатів. Про це пише 24 Канал.

До речі ЗСУ знищили два російські літаки, що скидали КАБи

Актуальні втрати ворога

  • Особового складу – близько 404 950 (+1230),
  • танків – 6503 (+5),
  • бойових броньованих машин – 12268 (+36),
  • артилерійських систем – 9773 (+40),
  • РСЗВ – 988 (+2),
  • засобів ППО – (+1),
  • літаків – 337 (+2),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
  • крилатих ракет – 1902 (+3),
  • кораблів /катерів – 25 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38),
  • спеціальної техніки – 1551 (+6).

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Втрати ворога на 20 лютого Втрати Росії на ранок 20 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ