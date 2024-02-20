Об этом заявили в американском Институте изучения войны. В ISW проанализировали, какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас, пишет 24 Канал.

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Наступление оккупантов замедлено

Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города, заметили аналитики. 19 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что за минувшие сутки количество вражеских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Оккупанты перегруппировываются и проводят зачистку Авдеевки.

Также Лиховой отметил, что российские обстрелы и активность авиации в этом районе значительно уменьшились. Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

Российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем восстановить значительные наступательные операции в Авдеевском направлении или придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий под Авдеевкой,

– отметили аналитики.

Добавили, что оккупационное войско имеет резервы для такого усиления в других секторах. Впрочем, ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск заявил, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит силы, скопленные вокруг Авдеевки, на другие участки линии фронта. Илья Евлаш отметил, что захватчикам, вероятно, понадобится минимум неделя, чтобы перебросить подразделения из этого города.

ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая сейчас дислоцируется в районе Авдеевки,

– написали в Институте изучения войны.

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