Вівторок, 20 лютого, це уже 727 доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має карта бойових дій.

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Зведення з напрямків

Росіяни намагаються просуватися в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Який вигляд має лінія фронту біля Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Ворожі війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області: дивіться на карті від DeepState

Втрати російських окупантів

Як пишуть у Генштабі вранці 20 лютого, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Також ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 ЗРК противника.
  • Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 23 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, які атакували міста нашої держави.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.
  • За минулу добу наша армія ліквідувала ще 1 230 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 404 950 солдатів.
  • Крім того, 19 лютого повідомляли, що українські сили збили ще два російські винищувачі. Власне, літаки Су-34 і Су-35 на Сході України.