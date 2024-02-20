Вівторок, 20 лютого, це уже 727 доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має карта бойових дій.

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Зведення з напрямків

Волинський та Поліський напрямки. ОСУВ "Північ" повідомляє, що ситуація на Півночі залишається стабільною, без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог утримує військову присутність у Бєлгородській області, активізував диверсійну діяльність та зміцнює мінно-вибухові загородження. Також в ISW стверджують, що Росгвардія перекинула додаткові підрозділи в Бєлгородську область

Куп'янський напрямок. Як зазначає ОСУВ "Хортиця", відбито чотири спроби наступу біля Синьківки, ворог завдав авіаударів по населених пунктах в цьому районі.

Лиманський напрямок. Противник атакував з підтримкою авіації, але наші підрозділи вистояли в районах Тернів та Білогорівки.

Бахмутський напрямок. Відбито 14 атак окупантів, ворожого авіаційного удару зазнало місто Нью-Йорк. У ЗСУ зауважували, що росіяни ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту. Водночас російські пропагандисти писали про просування на один кілометр біля Іванівського.

Росіяни намагаються просуватися в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. Українська армія відійшла в цьому районі на іншу лінію оборони. ОСУВ "Таврія" констатує, що наші захисники відбили 9 атак. Разом з тим в Інституті вивчення війни пишуть, що після захоплення ворогом Авдіївки темп наступальних операцій росіян сповільнився.

Який вигляд має лінія фронту біля Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Сили оборони стримують ворога, відбивши 21 атаку неподалік Георгіївки та інших населених пунктів.

Новопавлівський напрямок. Противник здійснив ще одну невдалу спробу наступу в районі Старомайорського.

Запорізький напрямок. Відбито 11 атак загарбників, зокрема біля Малинівки та Роботиного.

Херсонський напрямок. Відповідає за цю ділянку фронту ОСУВ "Одеса". Захисники утримують позиції, відбили за добу 5 штурмів окупантів.

Ворожі війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області: дивіться на карті від DeepState

Втрати російських окупантів

Як пишуть у Генштабі вранці 20 лютого, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Також ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.