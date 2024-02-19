Так, в бригаде подтвердили, что российские оккупанты расстреляли шестеро раненых украинских военных на позиции Музей (на "Зените") на южной окраине Авдеевки. Впервые данные об этом сообщили накануне, 18 февраля. Однако тогда представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что ВСУ выясняли, что именно там произошло.

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Оккупанты расстреляли наших пленных, несмотря на обязательства

В 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали, что личный состав выходил из Авдеевки в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.

Именно поэтому Вооруженные Силы Украины не смогли эвакуировать нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих. В бригаде рассказали, что россияне наступали, не оставляя шансов для повторных попыток.

В конце россияне полностью окружили опорный пункт "Зенит", поэтому украинская сторона связалась с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с Россией по обмену пленных. В частности, Украина попросила оказать помощь нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законов, которые защищают военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни. Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов,

– рассказали военные.

В 110 бригаде заявили, что на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники узнали погибшими:

Георгия Павлова,

Андрея Дубницкого,

Ивана Житника.

"По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения", – уточнили военные.

Вооруженные силы России – террористы и военные преступники, которые расстреляли безоружных раненых. Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством,

– заверили в бригаде.

Стоит сказать, что Офис генпрокурора еще 18 февраля заявили о начале расследования по факту расстрела украинских пленных в Авдеевке и Веселом в Донецкой области.

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