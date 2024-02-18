Об этом, общаясь с журналистами “Следствие.инфо” сообщила Людмила. Она – жена защитника из 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко – 25-летнего Андрея Дубницкого с позывным “Байрактар” из Каменки Кировоградской области.

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Узнала по татуировке

Известно, что он вместе со своими пятью другими побратимами остался на позиции "Зенит", что на юго-востоке Авдеевки. Журналисты пообщались с матерью, женой и сестрой трех наших бойцов, которых на этой позиции оставили ранеными.

Обратим внимание! В ВСУ сейчас выясняют информацию о возможном расстреле украинских пленных бойцов на позиции "Зенит". По состоянию на вечер 18 февраля это не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

Людмила, жена "Байрактара", вспоминает, что он набрал ее утром 15 февраля и рассказал, что ранен. Позже они переписывались, а последнее его сообщение в тот же день было о том, что будет плен.

16 февраля она отправилась в военкомат для того, чтобы узнать хоть что-то о ее муже. Впрочем, ей ничего не ответили. Обещали связаться, но не связались. В тот же день она уснула. А вечером, когда проснулась, бросилась искать по российским пабликам информацию о любимом.

В 22:30 я нашла это видео, я узнала его по татуировке. Его сослуживец мне подтвердил, что это он. Никто после этого мне не звонил, ничего. Сегодня просили ДНК-тест дочери, если что, я отдала все документы, данные паспорта, военный билет. Его призвали 8 марта 2022-го года, и с тех пор он все время был в Авдеевке... Дочке было 4 месяца, когда его мобилизовали,

– отмечает женщина.

Также тело "Байрактара" на видео узнал боец 110-й бригады Виктор Беляк. Он отметил, что по татуировке в форме креста определил, что это Андрей Дубницкий. Боец, который вместе с другими ранеными остался на позиции 14 февраля.

Пятеро раненых и один уцелевший

С журналистами также общалась Екатерина, сестра 30-летнего Ивана Житника с позывным "Джанго". Он в течение двух лет входил в 110-ю бригаду ВСУ. Она отметила, что ей позвонил брат и сообщил, что ранен. Что вместе с ним в шахте еще четверо раненых собратьев, а также невредимый защитник, который решил остаться с ними.

"Им (раненым – 24 Канал) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора суток. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня когда мне звонил, у него такие боли были, его обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", – рассказала она.

Обратим внимание, что разговор между братом и сестрой попал в соцсети. И это при том, что Екатерина отмечает, что ничего не выкладывала, а саму запись прислала только родным.

Зять Екатерины по видеосвязи набрал "Джанго".

Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали русские, потому что наши к ним уже не доберутся,

– добавила Екатерина.

Во время этого видеоразговора зять Екатерины на видео увидел, как в шахту зашли россияне и приказали всем выходить.

"И зять говорит нам: я вижу, как заходят русские, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, а они сказали брату выключить телефон", – вспомнила Екатерина.

Ждали эвакуации три дня

Мама Инна узнала своего сына на видео с Андреем Дубницким Георгия Павлова с позывным "Панда". Он – контрактник. Служил защитник с 2015 года. В 2017 он был в Мариуполе, а затем его перевели в 110-ю бригаду. В течение последнего года он служил на позиции "Зенит".

Женщина рассказывает, что защитники на эвакуацию ожидали три дня. Что 14 февраля ее сын получил осколочное ранение спины.

Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой – у него маленький ребенок – 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, – это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына – ему будет 30 лет в этом году,

– говорила она до того, как увидела видео.

Позже журналистам "Следствие.Инфо" она написала, что на видео с вероятно убитыми украинскими военными узнала тело своего сына. Екатерина тоже на ролике узнала своего брата Ивана по одежде и бутылке с водой, которая была у него в руках, когда их россияне выводили из шахты.

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