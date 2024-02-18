Об этом, общаясь с журналистами “Следствие.инфо” сообщила Людмила. Она – жена защитника из 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко – 25-летнего Андрея Дубницкого с позывным “Байрактар” из Каменки Кировоградской области.
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Узнала по татуировке
Известно, что он вместе со своими пятью другими побратимами остался на позиции "Зенит", что на юго-востоке Авдеевки. Журналисты пообщались с матерью, женой и сестрой трех наших бойцов, которых на этой позиции оставили ранеными.
Людмила, жена "Байрактара", вспоминает, что он набрал ее утром 15 февраля и рассказал, что ранен. Позже они переписывались, а последнее его сообщение в тот же день было о том, что будет плен.
16 февраля она отправилась в военкомат для того, чтобы узнать хоть что-то о ее муже. Впрочем, ей ничего не ответили. Обещали связаться, но не связались. В тот же день она уснула. А вечером, когда проснулась, бросилась искать по российским пабликам информацию о любимом.
В 22:30 я нашла это видео, я узнала его по татуировке. Его сослуживец мне подтвердил, что это он. Никто после этого мне не звонил, ничего. Сегодня просили ДНК-тест дочери, если что, я отдала все документы, данные паспорта, военный билет. Его призвали 8 марта 2022-го года, и с тех пор он все время был в Авдеевке... Дочке было 4 месяца, когда его мобилизовали,
– отмечает женщина.
Также тело "Байрактара" на видео узнал боец 110-й бригады Виктор Беляк. Он отметил, что по татуировке в форме креста определил, что это Андрей Дубницкий. Боец, который вместе с другими ранеными остался на позиции 14 февраля.
Пятеро раненых и один уцелевший
С журналистами также общалась Екатерина, сестра 30-летнего Ивана Житника с позывным "Джанго". Он в течение двух лет входил в 110-ю бригаду ВСУ. Она отметила, что ей позвонил брат и сообщил, что ранен. Что вместе с ним в шахте еще четверо раненых собратьев, а также невредимый защитник, который решил остаться с ними.
"Им (раненым – 24 Канал) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора суток. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня когда мне звонил, у него такие боли были, его обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", – рассказала она.
Обратим внимание, что разговор между братом и сестрой попал в соцсети. И это при том, что Екатерина отмечает, что ничего не выкладывала, а саму запись прислала только родным.
Зять Екатерины по видеосвязи набрал "Джанго".
Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали русские, потому что наши к ним уже не доберутся,
– добавила Екатерина.
Во время этого видеоразговора зять Екатерины на видео увидел, как в шахту зашли россияне и приказали всем выходить.
"И зять говорит нам: я вижу, как заходят русские, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, а они сказали брату выключить телефон", – вспомнила Екатерина.
Ждали эвакуации три дня
Мама Инна узнала своего сына на видео с Андреем Дубницким Георгия Павлова с позывным "Панда". Он – контрактник. Служил защитник с 2015 года. В 2017 он был в Мариуполе, а затем его перевели в 110-ю бригаду. В течение последнего года он служил на позиции "Зенит".
Женщина рассказывает, что защитники на эвакуацию ожидали три дня. Что 14 февраля ее сын получил осколочное ранение спины.
Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой – у него маленький ребенок – 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, – это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына – ему будет 30 лет в этом году,
– говорила она до того, как увидела видео.
Позже журналистам "Следствие.Инфо" она написала, что на видео с вероятно убитыми украинскими военными узнала тело своего сына. Екатерина тоже на ролике узнала своего брата Ивана по одежде и бутылке с водой, которая была у него в руках, когда их россияне выводили из шахты.
Что известно о вероятно расстрелянных пленных в "Авдеевке"
- 18 февраля украинский проект Deep State обнародовал информацию. Согласно ей, российские захватчики якобы расстреляли 6 пленных украинских защитников в Авдеевке.
- Как отмечают аналитики, произошло это на позиции Музей на "Зените" 15 февраля. В день, когда оккупантам удалось захватить ее.
- Обратим внимание, что командующий ОСГВ "Таврия" сообщал, что во время отхода от этой позиции в плен действительно попали несколько наших защитников. Впрочем, до сих пор неизвестно, идет ли речь о тех, кого могли расстрелять захватчики.
- В Офисе генпрокурора отметили, что продолжается досудебное расследование относительно возможного убийства украинских пленных. Оно касается нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.