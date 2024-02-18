Про це, спілкуючись з журналістами "Слідство.інфо" повідомила Людмила. Вона – дружина захисника зі 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безрічка – 25-річного Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" з Кам'янки Кіровоградської області.

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Впізнала по татуюванню

Відомо, що він разом зі своїми п'ятьма іншими побратимами залишився на позиції "Зеніт", що південному сході Авдіївки. Журналісти поспілкувалися з матір'ю, дружиною та сестрою трьох наших бійців, котрих на цій позиції залишили пораненими.

Звернімо увагу! У ЗСУ наразі з'ясовують інформацію про можливий розстріл українських полонених бійців на позиції "Зеніт". Станом на вечір 18 лютого це не можуть ані підтвердити, ані спростувати.

Людмила, дружина "Байрактара", пригадує, що він набрав її зранку 15 лютого та розповів, що поранений. Пізніше вони переписувалися, а останнє його повідомлення того ж дня було про те, що буде полон.

16 лютого вона вирушила до військкомату задля того, щоб дізнатися бодай щось про її чоловіка. Втім, їй нічого не відповіли. Обіцяли зв'язатися, але не зв'язалися. Того ж дня вона заснула. А ввечері, коли прокинулася, кинулася шукати по російських пабліках інформацію про коханого.

О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували,

– зазначає жінка.

Також тіло "Байрактара" на відео впізнав боєць 110-ї бригади Віктор Біляк. Він зазначив, що по татуюванню у формі хреста визначив, що це Андрій Дубницький. Боєць, котрий разом з іншими пораненими залишився на позиції 14 лютого.

Що відомо про ймовірно розстріляних полонених в "Авдіївці"