Сейчас относительно возможного убийства украинских пленных продолжается досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Прокуроры начали расследовать возможные убийства пленных

В Офисе генпрокурора отметили, что, по данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из телеграм-каналов было опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.

Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации,

– рассказали прокуроры.

Правоохранители также подчеркнули, что в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района Донецкой области.

"На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель вооруженных сил России стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого", – отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители отметили, что, не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.

В конце концов в Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.

Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,

– розповіли прокурори.

Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.

"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

Россияне могли убить пленных украинцев в Авдеевке и Веселом