Наразі щодо можливого вбивства українських полонених триває досудове розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених
В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,
– розповіли прокурори.
Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.
"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
Росіяни могли вбити полонених українців у Авдіївці і Веселому
- У мережі 17 лютого з'явилося відео, як у зоні відповідальності оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" поблизу села Веселе, що у Донецькій області, росіяни розстріляли двох полонених. На записі можна помітити, що російські військові підходять до двох українських полонених та впритул розстрілюють їх.
- Схожа ситуація трапилася і поблизу Авдіївки, звідки виходили наші військові. Там росіяни нібито розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого, в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників.
- Щодо можливого розстрілу українських військовополонених висловився речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він наголосив, що наразі триває розслідування щодо можливого воєнного злочину окупантів проти українських військових, тому достеменно підтвердити чи спростувати інформацію щодо розстрілу українських полонених поки неможливо.