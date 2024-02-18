Утром 17 февраля в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву. Они расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили 24 Каналу в пресс-службе ОСУВ "Хортица".
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Враг застрелил пленных в упор
Очередное преступление россиян попало на видео. На записи можно заметить, что российские военные подходят к двум украинским пленным и вплотную расстреливают их. Представители вражеской армии в очередной раз продемонстрировали свою жестокость и циничность.
Россияне расстреляли двух военнопленных: смотрите видео (18+) пресс-службы ОСУВ "Хортица"
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Россияне расстреляли украинских пленных под Роботиным
- Россия в декабре 2023 года взяла в плен возле Роботино Запорожской области трех украинских защитников. К сожалению, оккупанты их расстреляли. Это произошло через час после попадания наших защитников в плен. Офис Генпрокурора объяснил, что этим поступком Россия нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
- Это произошло через час после попадания наших защитников в плен. Офис Генпрокурора объяснил, что такими поступками Россия нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
- Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.