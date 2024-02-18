Утром 17 февраля в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву. Они расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили 24 Каналу в пресс-службе ОСУВ "Хортица".

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Враг застрелил пленных в упор

Очередное преступление россиян попало на видео. На записи можно заметить, что российские военные подходят к двум украинским пленным и вплотную расстреливают их. Представители вражеской армии в очередной раз продемонстрировали свою жестокость и циничность.

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