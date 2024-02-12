Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона отметил: важно понимать, что линия боевого столкновения движется не только в одну сторону. То есть не стоит думать, что наступают только россияне, а ВСУ только обороняются.

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Кто сейчас штурмует Авдеевку

Мы не говорим, что это зеки, не говорим, что это чмобики. В основном регулярная российская армия нам противостоит, хорошо обученная. Кое-где спецназовцы, кое-где десантура, кое-где обычные мотострелковые батальоны – но да, среди них есть много уголовников, много тех, чей тюремный срок исчисляется десятками лет,

– сказал Дмитрий Лиховий.

Он добавил, что вместе с активизацией боевых действий стало больше пленных: за неделю Силы обороны взяли в плен около 30 оккупантов. Среди них много уголовников.

В то же время Лиховий акцентировал: ошибочно считать, что против ВСУ воюют только зеки. Их действительно больше бросают на передний край, на штурмовые действия, обещая уменьшить срок. Но такая выборка нерелевантна, поэтому вывод "в плен попадает больше зеков, значит, воюют только зеки" ложный.

Также представитель ОСГВ "Таврия" сказал, что ранее россияне применяли тактику малых пехотных групп, но в последние дни начали привлекать к наступательным действиям бронетехнику, в частности танки и БМП.

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский детализировал данные по российским пленным

За последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов. Половину из них – за минувшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении,

– написал он.

За сутки ВСУ уничтожили почти 450 оккупантов, 5 танков, 18 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы. Еще было нейтрализовано (посажено) 122 дрона различных типов.

Ситуация на Авдеевском направлении

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области, сообщили в утренней сводке Генштаба.