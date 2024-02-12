За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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Ситуация на Востоке

Россияне атаковали возле Белогоровки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении ситуация тяжелая: смотрите на карте

Возле Марьинки продолжаются ожесточенные бои: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Что происходит возле Приютного: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Какие потери понес враг в технике

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районах сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 1 артиллерийском средства, 2 складах боеприпасов противника.