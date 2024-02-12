За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Смотрите также "Снежный барс" вместо "Железного генерала"․ Что об отставке Залужного пишут западные СМИ

Ситуация на Востоке

На Купянском направлении ВСУ отбили 2 атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

Россияне атаковали возле Белогоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Авдеевском направлении ситуация тяжелая: смотрите на карте

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 32 атаки.

Возле Марьинки продолжаются ожесточенные бои: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

Что происходит возле Приютного: смотрите на карте

На Запорожском направлении Силами обороны отбита атака противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 1 безуспешное штурмовое действие.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет присутствие у границы, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери понес враг в технике

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районах сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 1 артиллерийском средства, 2 складах боеприпасов противника.