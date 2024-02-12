Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.