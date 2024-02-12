Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Дивіться також "Сніговий барс" замість "Залізного генерала"․ Що про відставку Залужного пишуть західні ЗМІ

Ситуація на Сході

Росіяни атакували біля Білогорівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ситуація важка: дивіться на карті

Біля Мар'їнки тривають запеклі бої: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Що відбувається біля Приютного: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.