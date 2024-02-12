В частности, там украинские военные взяли в плен около 20 россиян. Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны.
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ВСУ взяли в плен более 20 россиян
Собеседники рассказали, что половину из пленных россиян наши военные взяли на Запорожском направлении. Как оказалось, это были военные 71 мотострелкового полка армии страны-агрессора.
Наши защитники отметили, что эти оккупанты участвуют в так называемых "мясных штурмах" позиций Сил обороны. Однако теперь они решили, что жизнь все же важнее и сдались в украинский плен.
Они просто послушно идут друг за другом навстречу своей судьбе. В этом случае их судьбой стал плен,
– сказали собеседники.
На видео, которое предоставили 24 Каналу военные, можно увидеть допрос военнопленных оккупантов. Россияне говорили, что, мол, все трое они водители, а ехали на фронт, чтобы завезти штурмовую группу и вернуться.
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В конце концов, по словам россиян, один из их автомобилей застрял, поэтому им пришлось толкать его. По ним в конце концов начали вести огонь, после чего они пытались выехать, но им это не удалось.
Российские пленные шокировали заявлениями, зачем шли на войну
- Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу удалось пообщаться с пленными россиянами, которых везли на обмен. Один из военных шокировал ответом, что же его заставило идти на войну.
- Так, оккупант сказал, что, мол, ему негде было жить. Поэтому он в конце концов и подписал контракт, пойдя воевать против наших граждан.
- Стоит отметить, что российские пленные также рассказали, что у них нет жалоб на условия пребывания в плену. Также российские пленные говорили, что никаких "нацистов" в Украине не видели.
- Как рассказали пленные оккупанты, они получали питание, качественную медицинскую помощь и осуществляли телефонные звонки родственникам. Одному из россиян украинские врачи спасли ногу – чего он точно никак не ожидал.