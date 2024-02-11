Стоит отметить, что российские пленные также рассказали, что у них нет жалоб на условия пребывания в плену. Они получали питание, качественную медицинскую помощь и осуществляли телефонные звонки родственникам.

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Рассказ о мотивации

Секретариат омбудсмена Дмитрия Лубинца перед обменом 8 февраля пообщался с пленными россиянами, которые ожидали возвращения домой. В частности, удалось поговорить с одним контрактником, который имел "уникальную" мотивацию воевать.

Россиянин в ответ на вопрос о мотивации отметил, что подписал договор, потому что "ему жить негде было". Конечно – попасть в украинский плен для него оказалось лучше, чем выживать в России. После того, как получил травму, оккупант изменил мнение относительно такого "заработка" – он желает всем россиянам не идти в Украину на войну.

Мотивация российского военного: смотрите видео

Омбудсмен акцентировал, что именно такая мотивация российских военных, которые 718 дней безжалостно и цинично уничтожают украинский народ, забирая жизни детей, женщин и мужчин. Никакого нацизма, как рассказывает Путин, оккупанты не видят.

Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали российские солдаты,

– отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека отметил, что зло должно быть наказано.

Обмен пленными с Россией