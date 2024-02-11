Варто зазначити, що російські полонені також розповіли, що в них немає скарг на умови перебування в полоні. Вони отримували харчування, якісну медичну допомогу та здійснювали телефонні дзвінки родичам.

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Розповідь про мотивацію

Секретаріат омбудсмена Дмитра Лубінця перед обміном 8 лютого поспілкувався з полоненими росіянами, які очікували на повернення додому. Зокрема, вдалося поговорити з одним контрактників, який мав "унікальну" мотивацію воювати.

Росіянин у відповідь на питання про мотивацію зазначив, що підписав договір, бо "йому жити ніде було". Звісно – потрапити в український полон для нього виявилося краще, ніж виживати у Росії. Після того, як зазнав травми, окупант змінив думку щодо такого "заробітку" – він бажає усім росіянам не йти в Україну на війну.

Мотивація російського військового: дивіться відео

Омбудсмен акцентував, що саме така мотивація російських військових, які 718 днів безжально та цинічно знищують український народ, забираючи життя дітей, жінок та чоловіків. Ніякого нацизму, як розповідає Путін, окупанти не бачать.

Маємо зробити все, аби держава-терорист понесла відповідальність за кожен скоєний злочин. За кожне життя, яке відібрали російські солдати,

– зазначив Лубінець.

Уповноважений з прав людини зазначив, що зло має бути покаране.

Обмін полоненими з Росією