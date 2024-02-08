Відбувся другий за тиждень обмін військополоненими. Про це повідомив президент Зеленський.
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Стояли на захисті Маріуполя
Так, 8 лютого додому повернулися 100 військовослужбовців. Вони – представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО. Серед врятованих – більшість захисників Маріуполя, зокрема його сталевого серця – "Азовсталі".
Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!,
– прокоментував радісну звістку Зеленський.
Українські захисники повертаються / Фото Зеленський