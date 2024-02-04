Кияни закликають українців не мовчати, бути голосом тих, кого утримує Росія. Як вже відбувалося – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

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Нагадування про захисників Азовсталі

У Києві 4 лютого пройшла акція Free Azovstal Defenders – небайдужі українці зібралися у столиці з плакати, щоб ще раз нагадати про тих, хто досі перебуває у російському полоні. Кияни розгорнули плакати "Волю сталевим – живим та полеглим", "Полон вбиває", "Не мовчи", "Як ти мовчатимеш про тих, хто говорив тут?".

Кияни закликають українців не мовчати про полон / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На акції були присутні й безпосередньо рідні воїнів, яких утримує Росія. Вони закликали світ повернути додому їх чоловіка, сина, або ж батька. Родичі тримали фото військових, на повернення яких вони чекають. Серед них був й хлопчик, який тримав своє фото з татом. Коли був зроблений цей знімок, він не вмів навіть стояти – а зараз він вимушений нагадувати всьому світу про свого батька.

Безліч дітей чекає на повернення тата з полону / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Також присутні вибудували великими червоними літерами хештег FreeAzov. У цей час у підтримку акції сигналили небайдужі водії, які проїжджали повз.

Як проходила акція на підтримку полонених "азовців": дивіться відео

Щонеділі о 12:00 такі заходи проводяться в різних місцях української столиці, щоб долучити якомога більше киян і нагадати про те, що сотні азовців перебувають у полоні.

Акція-нагадування про полонених оборонців Азовсталі / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Українці у російському полоні