Киевляне призывают украинцев не молчать, быть голосом тех, кого удерживает Россия. Как все происходило – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.
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Напоминание о защитниках Азовстали
В Киеве 4 февраля прошла акция Free Azovstal Defenders – неравнодушные украинцы собрались в столице с плакатами, чтобы еще раз напомнить о тех, кто до сих пор находится в российском плену. Киевляне развернули плакаты "Свободу стальным – живым и павшим", "Плен убивает", "Не молчи", "Как ты будешь молчать о тех, кто говорил здесь?".
Киевляне призывают украинцев не молчать о плене / фото Валентины Полищук, 24 Канал
На акции присутствовали и непосредственно родные воинов, которых удерживает Россия. Они призвали мир вернуть домой их мужа, сына, или отца. Родственники держали фото военных, возвращения которых они ждут. Среди них был и мальчик, который держал свое фото с папой. Когда был сделан этот снимок, он не умел даже стоять – а сейчас он вынужден напоминать всему миру о своем отце.
Множество детей ждет возвращения папы из плена / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Также присутствующие выстроили большими красными буквами хэштег FreeAzov. В это время в поддержку акции сигналили неравнодушные водители, которые проезжали мимо.
Как проходила акция в поддержку пленных "азовцев": смотрите видео
Каждое воскресенье в 12:00 такие мероприятия проводятся в разных местах украинской столицы, чтобы привлечь как можно больше киевлян и напомнить о том, что сотни азовцев находятся в плену.
Акция-напоминание о пленных защитниках Азовстали / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Украинцы в российском плену
- В российском плену сейчас находятся тысячи украинских военнослужащих с 2024 года в плен к оккупантам попали по меньшей мере 4 337 украинцев.
- Последний масштабный обмен пленными состоялся 31 января этого года. Украина вернула из плена 207 наших защитников. Домой удалось вернуть как военных, так и гражданских людей. Это был уже 50 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. За это время домой удалось вернуть 3 тысячи 35 наших защитников.
- Командир бригады "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко рассказал, что 31 января удалось освободить только освободить двух воинов из 12-й бригады "Азов". Родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя, все еще не увидели своих близких.