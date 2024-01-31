Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский. Об обмене стало известно 31 января 2024 года.

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Украина провела 50 обмен пленными

Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим,

– заявил Зеленский.

Он пояснил, что это очередная успешная работа украинской команды. Среди других в нее входят глава ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак, секретарь координационного штаба полковник Дмитрий Усов, глава СБУ Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко.

Украинские военные и гражданские вернулись из плена / Фото из телеграма Владимира Зеленского и Дмитрия Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что 31 января 2024 года состоялся уже 50 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. За это время домой удалось вернуть 3 тысячи 35 наших защитников.

Домой вернули воина, чьи родные погибли во время удара по Днепру

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) рассказали, что домой удалось вернуть младшего сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации с "Азовстали" в мае 2022 года.

Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы,

– рассказали в штабе.

Также там уточнили, что домой из российского плена удалось вернуть:

медиков, которые в сверхчеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали";

старшего лейтенанта, который защищает Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды награжден орденом "За мужество";

двух родных братьев, солдат ВСУ, Анатолия и Павла;

одного защитника острова Змеиный.

В штабе поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена и заверили, что работают над возвращением всех.

Обратите внимание! Перед этим, 24 января 2024 года, под Белгородом разбился российский самолет Ил-76. Оккупанты сразу заявили, что якобы на его боту было 65 украинских военнопленных, которые разбились. Однако Россия не предоставила никаких доказательств. В то же время там заявляли, что обмен невозможен. Правда, в украинской разведке уверяли, что они ведут переговоры с российской стороной.