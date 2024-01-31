Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський. Про обмін стало відомо 31 січня 2024 року.

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Україна провела 50 обмін полоненими

Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам'ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що це чергова успішна робота української команди. Серед інших у неї входять глава ГУР Кирило Буданов, очільник ОП Андрій Єрмак, секретар координаційного штабу полковник Дмитро Усов, глава СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Українські військові та цивільні повернулись з полону / Фото з телеграму Володимира Зеленського та Дмитра Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що 31 січня 2024 року відбувся вже 50 обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. За цей час додому вдалось повернути 3 тисячі 35 наших захисників.

Додому повернули воїна, чиї рідні загинули під час удару по Дніпрі

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) розповіли, що додому вдалось повернути молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата,

– розповіли у штабі.

Також там уточнили, що додому з російського полону вдалось повернути:

медиків, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі";

старшого лейтенанта, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі нагороджений орденом "За мужність";

двох рідних братів, солдатів ЗСУ, Анатолія та Павла;

одного оборонця острова Зміїний.

У штабі подякували Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну та запевнили, що працюють над поверненням всіх.

Зверніть увагу! Перед цим, 24 січня 2024 року, під Бєлгородом розбився російський літак Іл-76. Окупанти відразу заявили, що нібито на його боту було 65 українських військовополонених, які розбились. Проте Росія не надала ніяких доказів. Водночас там заявляли, що обмін неможливий. Щоправда, в українській розвідці запевняли, що вони ведуть перемовини з російською стороною.