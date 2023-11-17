У пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що наразі у російському полоні перебувають 4 337 українських військовослужбовців та цивільних.

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Скільки цивільних та військових у полоні

Комісія відомства встановила, що до російського полону потрапили 4 337 українців. З них 3 574 військових та 763 цивільних. Усі дані про полонених вносяться до Єдиного державного реєстру.

Допомога полоненим та сім'ям

Мінреінтеграції заявляє, що виплачує одноразову та щорічну грошову допомогу сім'ям полонених та людям, які були звільнені з полону.

Від початку 2023 року було виплачено 422 мільйони гривень звільненим із полону, а також родичам військовополонених, цивільних заручників та політичних в'язнів.

Як отримати грошову допомогу. Якщо ви повернулися з полону, або ваша рідна людина перебуває в полоні, зверніться до Мінреінтеграції. З алгоритмом дій та переліком необхідних документів можна ознайомитись за посиланням.

До слова, МВС України провело консультації з правоохоронними органами й органами юстиції Грузії стосовно узгодження механізму повернення в Україну наших співгромадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на ТОТ і були депортовані на територію Росії. Відтепер такі громадяни зможуть законно повертатися на Батьківщину через територію Грузії.