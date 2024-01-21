Ця акція пройшла під гаслом "Не мовчи! Полон вбиває". Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка побувала на місці подій.

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Люди вийшли на акцію присвячену захисникам "Азовсталі"

Рідні, друзі та знайомі полонених, а також особи, які самі пережили російський полон, зібралися єдиним фронтом на акцію-нагадування у Києві. Ці люди тримали у руках плакати на підтримку своїх близьких.

На плакатах можна побачити заклики із тим, щоб звільнити захисників "Азову", питання, "Де "Азов"?", а також прохання не мовчати про тих полонених, які й досі лишаються у Росії.

У Києві рідні й близькі захисників "Азовсталі" вийшли на акцію / Фото Валентини Поліщук

Родини захисників наголосили на важливості єдності для збереження життя, підкресливши історичну здатність українців до солідарності у День Соборності, який мають святкувати уже в понеділок 22 січня. Саме напередодні цієї визначної події й відбулася акція.

На фото видно, що на Контрактову площу вийшли як жінки й діти, так і військовослужбовці, які нагадувати світу про своїх полонених побратимів, а також вимагали від Росії звільнити захисників якнайшвидше. Крім того, всією площею майоріли прапори "Азову"

На акцію у Києві вийшло багато людей / Фото Валентини Поліщук

Варто зазначити, що ці акції стосовно військовополонених наразі стали звичною практикою в Україні. Щонеділі о 12:00 такі заходи проводяться в різних місцях української столиці, щоб долучити якомога більше киян і нагадати про те, що сотні азовців перебувають у полоні.

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