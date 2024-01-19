Глава держави зазначив, що 19 січня продовжили традицію вшанування українських Героїв і вручення квартир Героям України, рідним наших Героїв.

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Вручив сертифікати на 30 квартир

Їх отримали воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, рідні працівника ДСНС. Президент наголосив, що всі вони заслужені.

"Абсолютно достойні Герої. Воїни, які відзначились у боях у Гостомелі та інших містах і селах Київщини, на сході нашої держави, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На Донеччині, Луганщині. На півдні – при захисті Херсона. Герої України – льотчики, пілоти вертольотів, які у надзвичайно ризикованих, складних місіях доправляли в оточений Маріуполь необхідну зброю, амуніцію, забирали поранених. Зокрема, завдяки цьому Маріуполь бився", – наголосив президент.

Він додав, що цього дня відзначив пілотів армійської авіації Сухопутних військ. Вони виконували цю місію нарівні з воїнами ГУР. Президент додав, що кожен Герой України має "таку особисту історію хоробрості, такі особисті результати", які наша держава завжди пам'ятатиме та якими пишатимуться.

Це гордість, коли у країни є такі люди, і це шанс нашого народу – усі, хто б'ється заради України, хто допомагає, хто зміцнює наші Сили оборони та безпеки. Усі рятують Україну та українців,

– зазначив глава держави.

Україна працює над поверненням своїх людей

Глава держави зазначив, що 19 січня провів дві телефонні розмови. Одну з них – з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Він висловив вдячність за незмінну та принципову підтримку України.

"Ми обговорили нашу співпрацю в міжнародних інституціях. Зокрема, дуже корисним для захисту міжнародного права, для збереження здорового глузду в міжнародних інституціях було головування Албанії в Раді Безпеки ООН. Албанське представництво завжди морально й чесно реагувало на потоки російської брехні в ООН", – наголосив Зеленський.

Він додав, що важливо, щоб чесний голос завжди звучав у відповідь на російську дезінформацію. Вони також обговорили розширення діалогу на рівні Україна – Балкани.

Друга розмова велася з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Володимир Зеленський подякував за посередництво заради звільнення полонених.

Така наша робота жодного дня не переривається – ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, оборонців. Процес дуже складний, дуже чутливий. Але завдання незмінне: ми маємо звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому,

– підкреслив президент.

Також обговорили двосторонні відносини, можливості підтримки нашої держави у різних сферах з боку Еміратів. Глава держави зазначив, що минулого тижня Україна отримала партію генераторів. Він зазначив, що це один з прикладів, як можна допомогти стійкості нашої країни, адже це важлива гуманітарна робота.

Володимир Зеленський зазначив, що поінформував президента Еміратів і прем'єра Албанії щодо "нашої глобальної роботи стосовно Формули миру, підготовки Глобального саміту миру". Він зауважив, що це спільний інтерес усіх у світі, хто цінує стабільність та передбачуваність, "щоб Глобальний саміт миру мав результат, щоб міжнародне право знову діяло на повну".

Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність усім, хто боронить Україну, хто працює заради нашої держави та пам'ятає, що головне завдання – дати державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Володимир Зеленський підкреслив, що ми обов'язково це зробимо.