Глава государства отметил, что 19 января продолжили традицию чествования украинских Героев и вручение квартир Героям Украины, родным наших Героев.

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Вручил сертификаты на 30 квартир

Их получили воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, родные работника ГСЧС. Президент подчеркнул, что все они заслужены.

"Абсолютно достойные Герои. Воины, отличившиеся в боях в Гостомеле и других городах и селах Киевщины, на востоке нашего государства, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. На Донетчине, Луганщине. На юге – во время защиты Херсона. Герои Украины – летчики, пилоты вертолетов, которые в чрезвычайно рискованных, сложных миссиях доставляли в окруженный Мариуполь необходимое оружие, амуницию, забирали раненых. В частности, благодаря этому Мариуполь боролся", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в этот день отметил пилотов армейской авиации Сухопутных войск. Они выполняли эту миссию наравне с воинами ГУР. Президент добавил, что каждый Герой Украины имеет "такую личную историю храбрости, такие личные результаты", которые наше государство всегда будет помнить, и которыми будут гордиться.

Это гордость, когда у страны есть такие люди, и это шанс нашего народа – все, кто бьется ради Украины, помогает, укрепляет наши Силы обороны и безопасности. Все спасают Украину и украинцев,

​​​​ – отметил глава государства.

Украина работает над возвращением своих людей

Глава государства отметил, что 19 января провел два телефонных разговора. Один из них – с премьер-министром Албании Эди Рамой. Он выразил благодарность за неизменную и принципиальную поддержку Украины.

"Мы обсудили наше сотрудничество в международных институциях. В частности, очень полезно для защиты международного права, для сохранения здравого смысла в международных институциях было председательство Албании в Совете Безопасности ООН. Албанское представительство всегда морально и честно реагировало на потоки российской лжи в ООН", – подчеркнул он. Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы честный голос всегда звучал в ответ на российскую дезинформацию. Они также обсудили расширение диалога на уровне Украина – Балканы.

Второй разговор велся с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Владимир Зеленский поблагодарил за посредничество ради освобождения пленных.

Такая наша работа ни дня не прерывается – мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. И это касается всех наших пленных – и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех других наших украинских военных, защитников. Процесс очень сложный, очень чувствительный. Но задача неизменна: мы должны освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой,

– подчеркнул президент.

Также обсудили двусторонние отношения, возможности поддержки нашего государства в разных областях со стороны Эмиратов. Глава государства отметил, что на прошлой неделе Украина получила партию генераторов. Он отметил, что это один из примеров, как можно помочь устойчивости нашей страны, ведь это важная гуманитарная работа.

Владимир Зеленский отметил, что проинформировал президента Эмиратов и премьера Албании о "нашей глобальной работе по Формуле мира, подготовке Глобального саммита мира". Он отметил, что это общий интерес всех в мире, кто ценит стабильность и предсказуемость, "чтобы Глобальный саммит мира имел результат, чтобы международное право снова действовало по полной".

Сейчас из-за безумия российских руководителей для каждой нации мира – период неопределенности и опасности. Все чаще мир слышит и убеждается, что впереди может быть больше войн. Но у нас есть сила, чтобы это остановить. У нас есть сила защитить нормальную жизнь. Мир обладает этой силой. И она должна сработать сейчас – должна остановить Россию,

​​​​ – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность всем, кто защищает Украину, кто работает ради нашего государства и помнит, что главная задача – дать государству все возможности, чтобы изгнать оккупантов. Владимир Зеленский подчеркнул, что мы это обязательно сделаем.