Володимир Зеленський подякував Франції за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція". В її рамках французькі партнери оголосили зобов’язання виготовити для України десятки передових артилерійських систем Caesar у 2024 році та боєприпаси до них.

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Що розповів Зеленський

Президент України також повідомив, що він обговорив з французьким лідером ситуацію на фронті на оборонні потреби нашої держави, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Зеленський наголосив на важливості посилення української ППО.

Також він подякував французькому бізнесу за інвестиції в Україну та готовність їх збільшувати попри війну. Ще Зеленський проінформував Макрона про початок підготовки Глобального саміту миру, до участі в якому важливо залучити якнайширше коло країн.

Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7,

– додав Зеленський.

Що сказав Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров подякував своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню за керівництво в ініціативі "Артилерійська коаліція".

Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на розв'язання цього питання,

– зауважив глава Міноборони України.

Він закликав посилити обороноздатність нашої держави, щоб захистити вільний світ від російської агресії.

Умєров із посиланням на Лекорню повідомив, що Франція поставить Силам оборони 6 САУ Caesar найближчими тижнями. Також Франція здатна виготовити 72 додаткові САУ для України цього року.

Франція підтримує Україну