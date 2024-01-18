Володимир Зеленський подякував Франції за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція". В її рамках французькі партнери оголосили зобов’язання виготовити для України десятки передових артилерійських систем Caesar у 2024 році та боєприпаси до них.
Читайте також Це те, що допоможе, – Макрон у Давосі анонсував важливий крок щодо безпеки України
Що розповів Зеленський
Президент України також повідомив, що він обговорив з французьким лідером ситуацію на фронті на оборонні потреби нашої держави, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Зеленський наголосив на важливості посилення української ППО.
Також він подякував французькому бізнесу за інвестиції в Україну та готовність їх збільшувати попри війну. Ще Зеленський проінформував Макрона про початок підготовки Глобального саміту миру, до участі в якому важливо залучити якнайширше коло країн.
Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7,
– додав Зеленський.
Що сказав Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров подякував своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню за керівництво в ініціативі "Артилерійська коаліція".
Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на розв'язання цього питання,
– зауважив глава Міноборони України.
Він закликав посилити обороноздатність нашої держави, щоб захистити вільний світ від російської агресії.
Умєров із посиланням на Лекорню повідомив, що Франція поставить Силам оборони 6 САУ Caesar найближчими тижнями. Також Франція здатна виготовити 72 додаткові САУ для України цього року.
Франція підтримує Україну
- Глава Міноборони Франції нещодавно повідомив, що Париж постачатиме ЗСУ авіабомби AASM щомісяця. Їх адаптують під українські винищувачі радянського виробництва.
- Також Себастьян Лекорню анонсував виробництво 78 САУ Caesar для Сил оборони. Україна вкладе у їхнє створення частину своїх коштів, щоб прискорити процес.
- Раніше Еммануель Макрон заявив, що планує відвідати Україну в лютому. Французький лідер хоче ухвалити безпекову угоду, а також привезти військову допомогу.