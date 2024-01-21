Цієї неділі, 21 січня, у Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Хода відбулася після опівдня.

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Як проходив марш

У заході взяли участь родини загиблих майданівців, учасники Революції Гідності та просто небайдужі люди. Вони пройшли від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського. Після ходи відбулося богослужіння. Воно проводилося біля пам'ятного знака на честь Сергія Нігояна, який розташований на Європейській площі.

У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк,

– нагадали у соцмережах про ті трагічні події організатори ходи.

На вулиці Михайла Грушевського люди запалили свічки та поклали квіти до меморіальних дощок, які присвячені цим людям.

Учасники ходи принесли з собою фотографії загиблих майданівців / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Цей захід організували дві громадські організації "3 Сотня Самооборони Майдану" та "Родини Небесної Сотні" разом із Національним музеєм Революції Гідності.

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