Про це 24 Каналу розповів Євген Нищук – актор, ексміністр культури України, учасник подій на Майдані. За його словами, число українців, які поклали голови 9 років тому, буде поповнюватися через віддану боротьбу із Росією, яка ще триває.

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Чому Росія прагне отримати Україну

Євген Нищук пояснив, що рука Кремля з самого початку відчувалася під час творення української історії. Яскравий приклад – вказівка розігнати людей 30 листопада, яка очевидно підкріплювалася небажанням зважати на переконання українців. Втім, на його думку, народ недооцінили.

Це приниження людської гідності, яке побачили всі вранці після побиття 30 листопада, підняло цей мільйон, який 1 грудня вийшов,

– наголосив він.

За словами учасника подій на Майдані, це вже був не просто Євромайдан, а Революція Гідності і боротьба за власну честь, гідність, свободу.

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Боротьба за свободу забирає найкращих

Євген Нищук розказав, що Небесна Сотня – це люди, які загинули не в один день. Зокрема, мовиться про тих, чиє життя забрала кривава рука 18, 19 та 20 лютого.

Зараз, коли ми читаємо зведення про тих, хто віддав своє життя вже у широкомасштабній війні з Росією, опис починається з того, що активний учасник Майдану, який пройшов горнило Майдану, загинув на теперішній війні,

– наголосив він.

За його словами, це яскраве свідчення того, що боротьба ще триває.

Нищук пояснив, що є певні обставини, які не дали можливість втілити й меморіальну, і музейну частину, щоб можна було повноцінно вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

"Чимало роботи було проведено в тому сенсі, що була виділена земля, яка була вже продана. Її треба було назад повернути державі, бо там мав бути торговий центр. І на це був потрібен час і політична воля", – пояснив він.

На його думку, треба також було залучити міжнародних експертів і фахівців, учасників Майдану, поранених, родичів загиблих.

Ми маємо прийти до повноцінної ідеї меморіалу і до музею. І я б його вже назвав не просто Музей Революції Гідності, а Музей Свободи,

– розказав він.

За його словами, у ньому могла б зберігатися пам'ять і про героїв теперішньої війни.

Українці борються вже не один рік

Учасник подій на Майдані зауважив, що варто вшановувати пам'ять тих, хто виборював український шлях до волі. Це є символ призупинення тихої капітуляції з боку влади.

"Інша справа, що потім інші наративи, що це був переворот", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб спрацювала агентурна мережа, яка звітувала Кремлю із фейковими заявами про те, що українці розчарувалися в Революції Гідності та готові зустрічати російську владу ледь не з хлібом-сіллю.

"Вони страшенно помилялися. Власне, це не дало можливості здійснитися цьому триденному парадному бравуванню", – переконаний він.

Нищук зосередив увагу, що те, що ми бачимо сьогодні, це жертовна та титанічна боротьба наших земляків, які ціною власного життя зараз уже рік героїчно показують всьому світу, що Україна здатна протистояти цьому злу, Росії, і здобувати перемогу на полі бою.

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