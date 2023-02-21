Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Нищук – актер, эксминистр культуры Украины, участник событий на Майдане. По его словам, число украинцев, возложивших головы 9 лет назад, будет пополняться из-за преданной борьбы с Россией, которая еще продолжается.

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Почему Россия стремится получить Украину

Евгений Нищук объяснил, что рука Кремля изначально ощущалась во время создания украинской истории. Яркий пример – указание разогнать людей 30 ноября, которое очевидно подкреплялось нежеланием учитывать убеждения украинцев. Впрочем, по его мнению, народ был недооценен.

Это унижение человеческого достоинства, которое увидели все утром после избиения 30 ноября, подняло этот миллион, вышедший 1 декабря,

– подчеркнул он.

По словам участника событий на Майдане, это уже был не просто Евромайдан, а Революция Достоинства и борьба за честь, достоинство, свободу.

Евгений Нищук рассказал, как Кремль 9 лет назад хотел получить контроль над Украиной: смотрите видео

Борьба за свободу забирает лучших

Евгений Нищук рассказал, что Небесная Сотня – это люди, погибшие не в один день. В частности, говорится о тех, чью жизнь унесла кровавая рука 18, 19 и 20 февраля.

Сейчас, когда мы читаем сведения о тех, кто отдал свою жизнь уже в широкомасштабной войне с Россией, описание начинается с того, что активный участник Майдана, прошедший горнило Майдана, погиб на нынешней войне.

– подчеркнул он.

По его словам, это яркое свидетельство того, что борьба продолжается.

Нищук объяснил, что есть определенные обстоятельства, которые не позволили воплотить и мемориальную, и музейную часть, чтобы можно было полноценно почтить память Героев Небесной Сотни.

"Многие работы были проведены в том смысле, что была выделена земля, которая была уже продана. Ее нужно было обратно вернуть государству, потому что там должен был быть торговый центр. И на это потребовалось время и политическая воля", – пояснил он.

По его мнению, нужно также привлечь международных экспертов и специалистов, участников Майдана, раненых, родственников погибших.

Мы должны прийти к полноценной идее мемориала и музею. И я бы его уже назвал не просто Музей Революции Достоинства, а Музей Свободы,

– рассказал он.

По его словам, в нем могла бы храниться память и о героях нынешней войны.

Украинцы борются уже не один год

Участник событий на Майдане отметил, что стоит чествовать память тех, кто боролся за украинский путь к свободе. Это символ приостановления тихой капитуляции со стороны власти.

"Другое дело, что потом другие нарративы, что это был переворот", – подчеркнул он.

По его словам, таким образом сработала агентурная сеть, которая отчитывалась Кремлю с фейковыми заявлениями о том, что украинцы разочаровались в Революции Достоинства и готовы встречать российские власти чуть ли не с хлебом-солью.

"Они ужасно ошибались. Собственно, это не дало возможности осуществиться этому трехдневному парадному бравированию", – убежден он.

Нищук сосредоточил внимание на том, что то, что мы видим сегодня, это жертвенная и титаническая борьба наших земляков, которые ценой собственной жизни сейчас уже год героически показывают всему миру, что Украина способна противостоять этому злу, России и одерживать победу на поле боя.

Герои Небесной Сотни: главное