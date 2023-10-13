Усі обвинувачені в цій справі належали до роти спеціального призначення "Беркут" міста Києва. Слідство вважає, що саме вона відповідальна за масові вбивства протестувальників.
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Деталі кримінальної справи
"20 лютого 2014 року ці та інші міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників протесту табельну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами", – зазначило Державне бюро розслідувань.
В результаті цих дій загинуло 48 протестувальників і ще 90 були поранені. Також у виконанні цього злочину підозрюють ще 14 спецпризначенців київського “Беркута”, щодо яких розслідування ще триває.
Раніше 5 із 6 обвинувачених в розстрілах протестувальників наприкінці 2019 року Україна обміняла на в’язнів, незаконно утримуваних на території ОРДЛО. При цьому двоє з обвинувачуваних після обміну поверталися в Україну.
Також минулого тижня до суду скерували справу проти 10 посадовців, які віддавали злочинні накази щодо протестувальників Євромайдану. Серед них – Віктор Янукович та очільник роти “Беркуту”, підлеглі якого розстріляли протестувальників.
Водночас у 2022 році ДБР встановило, що понад 20 колишніх "беркутівців" брали участь у бойових діях на стороні Росії.
Чому "Беркут" почав розстрілювати протестувальників
Протягом перших тижнів лютого між протестувальниками та владою тривало перемир'я, яке було порушено 18 жовтня. Тоді силовики та пов'язані з ними незаконні формування атакували мирну ходу протестувальників, яка рухалась до будівлі Верховної Ради.
Відразу після цього почалася зачистка Євромайдану, якій протестувальники активно чинили опір, а на ранок змогли відкинути силовиків з майдану Незалежності. Янукович відмовився йти на компроміси з протестувальниками й доручив силовикам розпочати антитерористичну операцію.
Силовикам була видана вогнепальна зброя, яку вони застосували під час повернення протестувальників на свої попередні позиції. Після масових розстрілів режим Януковича остаточно втратив будь-яку легітимність, а сам президент мусив втікати до Ростову-на-Дону.