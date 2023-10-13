Усі обвинувачені в цій справі належали до роти спеціального призначення "Беркут" міста Києва. Слідство вважає, що саме вона відповідальна за масові вбивства протестувальників.

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Деталі кримінальної справи

"20 лютого 2014 року ці та інші міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників протесту табельну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами", – зазначило Державне бюро розслідувань.

В результаті цих дій загинуло 48 протестувальників і ще 90 були поранені. Також у виконанні цього злочину підозрюють ще 14 спецпризначенців київського “Беркута”, щодо яких розслідування ще триває.

Раніше 5 із 6 обвинувачених в розстрілах протестувальників наприкінці 2019 року Україна обміняла на в’язнів, незаконно утримуваних на території ОРДЛО. При цьому двоє з обвинувачуваних після обміну поверталися в Україну.

Також минулого тижня до суду скерували справу проти 10 посадовців, які віддавали злочинні накази щодо протестувальників Євромайдану. Серед них – Віктор Янукович та очільник роти “Беркуту”, підлеглі якого розстріляли протестувальників.

Водночас у 2022 році ДБР встановило, що понад 20 колишніх "беркутівців" брали участь у бойових діях на стороні Росії.