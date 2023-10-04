Справа стосується колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Наразі обвинувальний акт направили до суду.
Важливо Справи Майдану: екскомандира львівського "Беркуту" заарештували прямо в залі суду
ДБР завершило розслідування найбільшої справи Євромайдану
У вчиненні злочинів обвинувачуються колишні високопосадовці:
- Президент України;
- Міністр внутрішніх справ України;
- Заступник Міністра внутрішніх справ України;
- Голова СБУ;
- Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
- Міністр оборони України;
- Начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
- В.о. начальника ГУ МВС України у Києві;
- Заступник начальника ГУ МВС України – начальник міліції громадської безпеки;
- Командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України у Києві.
Хто входить до злочинної групи / Офіс Генерального прокурора
Як виявилось, ці злочинці 18 – 20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у Києві та припинення акцій протесту.
Крім того, зловмисники організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". 20 лютого того ж року вони наказали розстрілювати мітингувальників.
Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав,
– зазначили у ДБР.
Це все призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. Зокрема, до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.
Наразі ці посадовці втекли з України. Зазначається, що це кримінальне провадження об'єднує в собі 1 019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1 878 томів зібраних матеріалів.
"Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту", – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що раніше слідчі ДБР повідомили про підозру 3 особам у справах Майдану. Зловмисники перешкоджали проведенню акцій під час Революції Гідності.