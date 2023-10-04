Справа стосується колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Наразі обвинувальний акт направили до суду.

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У вчиненні злочинів обвинувачуються колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

Заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

Начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

В.о. начальника ГУ МВС України у Києві;

Заступник начальника ГУ МВС України – начальник міліції громадської безпеки;

Командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України у Києві.



Хто входить до злочинної групи / Офіс Генерального прокурора

Як виявилось, ці злочинці 18 – 20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у Києві та припинення акцій протесту.

Крім того, зловмисники організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". 20 лютого того ж року вони наказали розстрілювати мітингувальників.

Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав,

– зазначили у ДБР.

Це все призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. Зокрема, до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Наразі ці посадовці втекли з України. Зазначається, що це кримінальне провадження об'єднує в собі 1 019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1 878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту", – наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! Максимальне покарання за ці всі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше слідчі ДБР повідомили про підозру 3 особам у справах Майдану. Зловмисники перешкоджали проведенню акцій під час Революції Гідності.